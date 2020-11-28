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Aktüel Batı Trakya'da ırkçı saldırı
Aktüel

Batı Trakya'da ırkçı saldırı

İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin kaldığı binanın asansörüne "İyi Türk, ölü Türk'tür" yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:17:46 -
Batı Trakya'da ırkçı saldırı

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya’da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ailesiyle kaldığı apartmanın asansörüne Yunanca olarak kendisini hedef alan küfür ve tehdit içeren ırkçı yazılar yazıldığını bildirdi.

Mete, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazım." ifadesini kullandı.

İskeçe Müftüsü Mete, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya, pandemi ve ölümlerle uğraşırken maalesef 'H.A' imzasıyla 'İyi Türk, ölü Türk'tür' ve 'Hoca, yüzüne …' yazıları, kaldığımız binanın asansör aynasına yazılmıştır. Öncelikle Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak 'azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır.

Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır? Bina sakinleri, emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz."

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