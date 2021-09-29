Batı Karadeniz’in Doğu kıyılarındaki kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yapılan değerlendirmelere göre sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.