Batı kabul etmek zorunda kaldı: Türkiye'siz olmaz

Haberde "Erdoğan gücünün farkında, NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok" satırlarına yer verildi. Yunan basınında yer alan bir diğer haberde ise, "Vilnius’ta kupayı Erdoğan aldı, zirvenin en çok konuşulan adamı" denildi.

Yoğun diplomasi mesaisi

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Avrupa liderleri ve ABD temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü isimler;

• AB Konseyi Başkanı Michel

• ABD Başkanı Biden

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Almanya Başbakanı Scholz

• Arnavutluk Başbakanı Rama

• Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen

• Fransa Cumhurbaşkanı Macron

• Hollanda Başbakanı Rutte

• İngiltere Başbakanı Sunak

• İspanya Başbakanı Sanchez

• İsveç Başbakanı Kristersson

• İtalya Başbakanı Meloni

• Kanada Başbakanı Trudeau

• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

• Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Biden'dan teşekkür

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında yer alan ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı özel bir video paylaştı.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

Biden'ın teşekkür mesajı üzerine Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını hatırlattı, "kazan - kazan" vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan, "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan" sözleriyle Biden'a teşekkür etti.

"Türkiye'nin etkisi sürecek"

Zirvenin tamamlanması sonrası Başkan Erdoğan, "Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz" vurgusu yaptı.

Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

'Erdoğan galip çıktı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki diplomasi trafiği yabancı basın tarafından da ilgiyle takip edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yayın yapan Berliner Zeitung isimli gazete, Türkiye'nin NATO toplantısından stratejik galip olarak çıktığını okurlarına aktardı. Haberde Başkan Erdoğan'a yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi" ifadeleri kullanıldı.

"ABD, Türkiyesiz NATO olmayacağını biliyor"

ABD'nin Türkiye'siz NATO olmayacağının bilincinde olduğunun altı çizilen haberde, "Washington'da Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitik konumu, nüfusu ve askeri gücü nedeniyle NATO için açık bir kopuş yapamayacak kadar önemli olduğuna dair keskin bir farkındalık var" satırlarına yer verildi.

"Erdoğan gücünün farkında"

Berliner Zeitung'un ilgi haberinde "Erdoğan gücünün farkında, Kremlin'in hiçbir koşulda izin veremeyeceği Moskova ile ilişkileri ciddi şekilde tehlikeye atmadan Rusya'yı kızdırıyor ve sözde Batı değerlerini savunan NATO ülkelerini adeta üzerine çekiyor" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi politikasını sürdürüyor

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin siyasi ağırlığının arttığının altı çizilen haberde, Başkan Erdoğan'ın NATO'ya rağmen Türkiye'nin kendi dış güvenlik politikasını sürdürebilecek konumda olduğu söylendi.

Şu ifadeler kullanıldı;

NATO üyeliğine rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı kendi dış ve güvenlik politikasını sürdürebilecek konumdadır ki bu, çoğu Avrupa NATO ülkesinde ancak çok sınırlı bir ölçüde mümkündür.

NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok.

"Kupayı Erdoğan aldı"

NATO Zirvesi'nde, Başkan Erdoğan'ın temasları Yunan basında da yakından takip edildi. TA NEA gazetesi, "Vilnius'ta kupayı Erdoğan aldı" başlığını attı.

Başkan Erdoğan için, "NATO Zirvesi'nin kahramanı", "Zirvenin en çok konuşulan adamı" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan hepsini aldı" başlığını atan haber sitesi NEWS247, Türkiye'nin F-16 konusuna başarı sağladığına vurgu yaptı. Haberde, "Türkiye artık, Batı'yı kendi istek ve taleplerine cevap vermeye zorlayan süper bir güç gibi davranıyor" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye kazanan olarak zirveden çıktı"

Dimokratia gazetesi ise "Türkiye, Vilnius kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nden kazanan olarak çıktı" yorumuna yer verdi.

Gazete, Türkiye'nin F-16'lar konusunda ABD ile sağladığı ilerlemeye dikkat çekti. Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de F-16 konusunda yumuşadığına vurgu yapıldı.

Kathimerini gazetesinde de, Erdoğan'ın "F-16'ları Yunanistan'a karşı kullanmayacağız" sözleri manşette yeraldı. Haberde, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmenin güzel bir atmosferde geçtiğine dikkat çekildi.