Batı fonlarıyla Türkiye düşmanlığı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Darbelerle, bildirilerle, ekonomik taarruzlarla, sokak hareketleriyle, ambargolarla diz çöktüremediği AK Parti iktidarına karşı medya ve sivil toplum sahasında da savaşa girişen Haçlı Batı, etki ajanlığı yaptırdığı fondaşlarına büyük paralar aktarıyor.

Erdoğan'ı devirebilmek için

Türkiye’yi ele geçirme girişimleri akamete uğrayan siyonist şebeke dört koldan saldırıyor. Bağımsız politikalar izleyip ümmete liderlik eden ve bütün dünyadaki mazlum halkların umudu haline gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için; kur operasyonları ve TÜSİAD’çı baronlarıyla ekonomiyi, Zillet’in yalanlarıyla siyaseti şekillendirmeye kalkan Haçlı Batı, fonladığı medya ve STK üzerinden ise toplum mühendisliği yürütüyor. Ortak noktası Erdoğan düşmanlığı ve PKK seviciliği olan kuruluşları fonlayan ABD, Almanya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Danimarka, Kanada gibi ülkeler ve BM, AB, UNICEF, UNESCO kuruluşları, içimizdeki ajanlarına para akıtıyor.

10 yılda para yağdırdılar

Derinden toplum yapısını şekillendirmeye kalkışan Batı’nın fonladığı güdümlü kuruluşlar; hem Erdoğan düşmanlığını körüklüyor, hem eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmaya çalışıyor, hem PKK terörünü meşru gibi gösteriyor, hem de Türk aile yapısını bozmak için çaba sarf ediyor. Merkez medyadaki gücü kırılan Haçlı Batı’nın daha çok internet medyası ve Osman Kavala gibi ajanların yuvalandığı vakıf-dernekleri radarına aldığı belirlenirken, son 10 yılda Batı’dan fon alan kuruluşlar şöyle kayıtlara geçti:

Medyascope, P24, 140journos, Serbestiyet, Gazete Duvar, Bianet, Hafıza Merkezi, IPS İletişim Vakfı, Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Mor Çatı Vakfı, Yurttaşlık Derneği, Mezopotamya Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Umut Işığı Kadın Kooperatifi, KADER, Kamer Vakfı, TESEV, DİSA, EDAM.

Fon karnesi kabarık

Batı ülkelerinin fon karnesi ise şöyle:

ABD’li Ulusal Demokrasi Vakfı (NED): Türkiye’de medya ve STK’lara 2 yılda 6 milyon 385 bin dolar fon aktardı.

ABD’li Chrest Vakfı: Medyascopa’ 557 bin dolar, P24’e 189 bin dolar, 140journos’a 60 bin dolar, Serbestiyet’ 50 bin dolar, Bianet’e 24 bin dolar, Hrant Dink Vakfı’na 1 milyon 308 bin dolar, Anadolu Kültür Derneği’ne 741 bin dolar, Hafıza Merkezi’ne 441 bin dolar TESEV’e 342 bin dolar, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’ne (DİSA) 289 bin dolar, Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği’ne 89 bin 935 dolar, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’ne (EDAM) 196 bin dolar, Yurttaşlık Derneği’ne 45 bin dolar, Mezopotamya Vakfı’na 44 bin dolar.

İsveç: Bianet’e 8 milyon 106 bin dolar, Medyascope’a 59 bin dolar

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı: P24’e 85 bin dolar,

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu: Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na 793 bin dolar, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na 597 bin dolar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ne 553 bin dolar, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na 347 bin dolar, Kadın Adayları Destekleme Derneği’ne (KADER) 157 bin dolar, KAMER Vakfı’na 542 bin dolar

Norveç Büyükelçiliği: Medyascope’a 65 bin dolar P24’e 422 bin dolar, Serbestiyet’e 95 bin dolar Gazete Duvar’a 115 bin dolar, diğer 17 kuruluşa toplamda 2 milyon 660 bin dolar.

Danimarka merkezli Niras Nirás: P24’e 70 bin euro

İngiltere merkezli Guardian Vakfı: P24’e 37 bin sterlin

İhanete kaynak

Terör örgütü PKK’yı “Kürt isyancısı” diye niteleyen, Türkiye devletini soykırım ve devlet terörü uygulamakla suçlama cüretini gösterebilecek kadar ihanet içerisinde olan Hafıza Merkezi’ni fonlayanlar: ABD’li Chrest Vakfı, Alman Friedrich Ebert Vakfı, Alman Heinrich Böll Vakfı, Alman Robert Bosch Vakfı, Alman Berghof Vakfı, Soros’un Açık Toplum Vakfı, Hollanda Konsolosluğu, AB Türkiye Delegasyonu, İsveç Başkonsolosluğu, Global Dialogue, İsveç merkezli Olof Palme International Center.

Örgütçülere özel muamele

Bianet.org haber sitesinin bağlı olduğu IPS İletişim Vakfı’na destek verenler: Chrest Vakfı, İsveç devleti, Anna Lindh Vakfı, AB Türkiye Delegasyonu, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), MEDA Programı (AB), EuropeAid Programı (AB), UNICEF, BM Nüfus Fonu (UNFPA), Danimarka Ankara Büyükelçiliği, Alman Friedrich Ebert Vakfı, Alman Heinrich Böll Vakfı, Global Dialogue, Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişimi (IFEX), McCormick Vakfı, Press Now.

P24’e fondan dağ oluşturdular

Kurucuları arasında FETÖ firarisi Yavuz Baydar ve PKK yanlısı Hasan Cemal’in bulunduğu P24’ü fonlayanların listesi: Chrest Vakfı, İsveç devlet, Norveç devleti, AB, UNESCO, Hrant Dink Vakfı, ABD’li Reva & David Logan Vakfı, ABD’li Reporters Instructed in Saving Kolejleri, ABD’li Poynter Medya Çalışmaları Enstitüsü, İngiliz Guardian Vakfı, İngiliz Ethical Journalism Network (EJN), İngiliz Index on Censorship, İngiliz Article19, İngiliz Media Legal Defence Initiative, İngiliz Matrix Chambers, Kanada’lı merkezli Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişimi (IFEX), İsveç merkezli Sigrid Rausing Trust, Danimarka merkezli Niras, Ukrayna merkezli My Media, Ukrayna Katolik Üniversitesi, Media Observatory, Medyanın Profesyonelleşmesi için Güney Doğu Avrupa Aği, Arap Araştırmacı Gazetecilik Merkezi, Ermenistan merkezli The Civilitas Vakfı, Dünya Haber Ombudsmanları Örgütü.

İşte ajan vakıflar

Türkiye’de medya ve STK’lara fon aktaran Alman vakıflarının listesi: Heinrich Böll Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Berghof Foundation, Konrad Adenauer Vakfı, Körber Vakfı, Alexander von Humboldt Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı, Hanns Seidel Vakfı, Robert Bosch Vakfı, Berghof Vakfı, Goethe Enstitüsü, Stiftung Mercator.