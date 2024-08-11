Batı basını halkı böyle kandırıyor! Yakalandın The Economist
Bangladeş'te yaşanan olayları duyuran Londra merkezli The Economist dergisi, Filistin bayrağını sansürledi.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapmaya devam ederken, ABD ve Avrupa medyası zulmü görmezden geliyor. Öte yandan, dünyanın her yerinde vatandaşlar Filistin'e destek gösterisi yapıyor.
Londra merkezli The Economist gazetesi, Bangladeş'te yaşanan olayları manşete taşırken Filistin bayrağını sansürledi.
"Bangladeş bir otokratı devirdi, şimdi işin zor kısmı başlıyor" başlıklı habere ait görselin orijinalinde bulunan Filistin bayrağı, paylaşılan fotoğrafta silindi.
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Sansürlü fotoğrafı yaklaştırınca, bir göstericinin elinin duruş şekli yapılan oynamayı açıkça gösterdi.
Sosyal medyada kullanıcılar Filistin bayrağını sansürleyen The Economist'e tepki gösterdi.