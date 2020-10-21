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Aktüel Batı Afrika'da aktivistler Nijerya'da polis şiddetine karşı göstericileri savunma çağrısı yaptı
Aktüel

Batı Afrika'da aktivistler Nijerya'da polis şiddetine karşı göstericileri savunma çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:14:56 -
Batı Afrika'da aktivistler Nijerya'da polis şiddetine karşı göstericileri savunma çağrısı yaptı

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS), protesto gösterilerine şiddet kullanarak müdahale etmesinin ardıdan aktivistler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) göstericileri savunma çağrısı yaptı.

Batı Afrika ülkelerindeki ünlünler ve aktivistler, Nijerya'da SARS'ı protesto eden sivillere uygulanan polis şiddetinin önlemesi için 15 üye ülkesi bulanan ECOWAS ve ECOWAS Başkanı Nana Akufo-Addo'ya protestocuları savunması çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından, sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısı üzerine Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Lagos eyaletinde dün protestoculara yapılan saldırıda can kayıpları yaşanırken, 30 kişi de yaralandı.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, pazartesi günü erken saatlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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