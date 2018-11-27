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Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da iyice battı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nün su çekilen bölümünden karşıya geçmek isteyen adam bataklığa saplandı. Kurtulmak için çırpınan adam tamamen bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.

27 Kasım 2018 Salı 15:14
Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da iyice battı

Balıkçı Timuçin Yıldırım, balık avlamak için AdanaSeyhanBaraj Gölü'ne gitti. Yıldırım gölün su çekilen yerinde balık avlamak için hazırlık yaparken hareketsiz halde bataklık içinde yatan bir erkek şahıs gördü. Yıldırım şahsa seslendi ancak cevap gelmeyince hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurtulmak için çırpındıkça da iyice battı

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk çalışmada ölen erkek şahsın 60-70 yaşları arasında olduğu gölün su çekilmiş bölümünden karşıya geçerken bataklığa saplandığı ve çıkamadığı, kurtulmak için çırpındıkça da iyice bataklığa saplandığı tespit edildi. Etrafta kimse olmadığı için şahsın saplandığı yerde hayatını kaybettiği anlaşıldı. 

Polis şahsın kimliğini belirlemek için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Şahsın cesedi bataklıktan çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Cesedi bulan Yıldırım'ın olayı anlatırken, "Balık avlamaya geldim balığı buldum" demesi dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:14
  1. Adana
  2. Balıkçı Timuçin Yıldırım
  3. bataklık

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  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Espiri mi yapmış aklı sıra! Sığır mı balıkçı mı belli değil!
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