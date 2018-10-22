Başucunuzda bulunmalı

Sol kol ağrısı dışında başka işaretleri de var kalp krizinin.. Yoğun ense ağrısı, kusma, terleme de daha seyrek ama gözardı edilmemesi gereken belirtilerden.

Kalp krizinde göğüste illa ki ağrı olacak diye bir şey yok!!.



Uykularında kalp krizi geçiren çoğu (yaklaşık 60%) insan, bir daha uyanamadı.

Yine de, yoğun göğüs ağrısı ile de uyanabilirsiniz.

Diyelim ki başınıza geldi, derhal ağzınıza iki aspirin atın bir damla su ile yutun.

Yakında oturan bir akraba ya da arkadaşınızı arayın.

- "Kalp krizi!" deyin. 2 aspirin aldığınızı da söyleyin. Bir sandalye alıp giriş kapısını aralayıp, yakın bir yere oturun ve, yardımın gelmesini bekleyin.

Sakın yere uzanmayın!

Allah’ın izniyle bu tedbirler sizin için yeniden doğuş olabilir.