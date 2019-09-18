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Başta uyuşma neden olur?

Başta uyuşma olması kişiyi endişelendiren bir rahatsızlıktır. Başta uyuşmanın farklı bir nedeni olup olmadığı merak edilir. Başta uyuşma, başın duruşuna bağlı olarak kan dolaşımının geçici olarak azalması nedeniyle ortaya çıkabilir. Ancak bazen de tehlikeli hastalıkların habercisi olmaktadır. Kafa uyuşması sık tekrar ediyorsa veya parmaklarda his kaybı, baş-boyun ağrıları gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa sebebi nedir? Başta uyuşma neden olur? İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
Başta uyuşma neden olur?

Başta uyuşma olması kişiyi endişelendiren bir rahatsızlıktır. Başta uyuşmanın farklı bir nedeni olup olmadığı merak edilir. Başta uyuşma, başın duruşuna bağlı olarak kan dolaşımının geçici olarak azalması nedeniyle ortaya çıkabilir. Ancak bazen de tehlikeli hastalıkların habercisi olmaktadır. Kafa uyuşması sık tekrar ediyorsa veya parmaklarda his kaybı, baş-boyun ağrıları gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa sebebi nedir? Başta uyuşma neden olur? İşte detaylar...

Başta uyuşma neden olur?

Başta oluşan uyuşma ve sersemlik hissi şikayetleri genel olarak stres ve endişe gibi psikolojik etkenlerden kaynaklansa da altta yatan pek çok sebep olabilir. Aşağıda bu nedenlerden en çok görülenleri sıraladık.

Travma etkenleri

Kafa bölgemiz vücuttaki konumu itibariyle sürekli olarak dışarısı ile temas halindedir. Bu sebeple kaza ve darbeye oldukça müsaittir. Kafamıza doğru aldığımız sert bir darbe durumunda, yanlışlıkla sert bir zemine kafamızı çarptığımızda veya kafa kafaya çarpışınca dahi başımızda uyuşma, karıncalanma hissi ile birlikte sersemlik oluşabilir. Görülen hasar hafif olup da kısa sürede kendiliğinden geçebileceği gibi, şiddetli de olabilir. Şiddetli bir darbe alınmışsa, beyin kanaması gibi hayati ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bundan dolayı mutlaka uzman bir doktora danışmak gerekir.

Zona hastalığı

Zona hastalığı, viral bir enfeksiyondur ve daha önce su çiçeği geçiren kişilerde görülür. Başlarda ağrı, uyuşma ve gün içerisinde sürekli olarak kendini yorgun hissetme durumu hastalığın belirtileri arasında yer alır. Diğer bulgular ise şu şekidedir:

Halsizlik,

Yorgunluk,

Rahatsızlığın etkilediği bölgede görülen ağrı ve acı hisleri,

Cilt döküntüsü.

Menenjit

Omuriliği korumak ile görevli olan ve zarların iltihaplanması sonucu baş gösteren menenjit hastalığı, temelinde virüs ya da bakteri kaynaklı oluşabilir. Oluşan iltihaplanma beyin bölgesine çok yakın olduğu için büyük risk taşır. Sersemlik ve baştaki uyuşma hissi menenjit bulgusu olabilir. Fakat tek başına bu bulgular hastalık göstergesi olarak sayılmaz. Uzman doktorlar tarafından diğer bulgular da detaylı olarak incelenmelidir. Hastalığın diğer semptomları;

Ateş,

Baş ağrısı,

Sinirlilik hali,

Psikoloji

Modern çağın en büyük sorunlarından olan endişe, aşırı stres ve kaygı gibi ruh halleri vücutta fizyolojik sonuçlara neden olabilir. Hissedilen bu yoğun duygular, vücutta sinirsel tepkilere yol açar ve başta uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilir. Özellikle yoğun ve stres altında çalışan kimselerde, bu yüzden başta uyuşma ve sersemlik hissi problemi sık sık görülür. Panik atak hastalığı olan kişilerde de rastlanabilir.

Sinir tahribatı

Vücutta pek çok bölgede bulunan sinirler, kafa derisi bölgesinde de bulunur. Bu bölgede yer alan sinirlerin görevi, dış ortamdan alınan duyuları beyne iletmektir. Bu sinirlere doğru alınan fiziksel bir darbe ya da hasar sonucu kafa derisinde uyuşmalar ve karıncalanmalar oluşabilir. Sinirlerin yer aldığı bölge kasların da geçtiği alan olduğu için herhangi bir kas zedelenmesi veya zorlanması durumlarında sinirsel hasarlar görülebilir.

MS hastalığı

MS hastalığı, sinirlerin üzerinde tahribat sonucu görülür. Bu rahatsızlık, kadınlarda erkeklere nazaran daha çok rastlanır. Hissedilen uyuşma, sersemlik ve halsizlik hisleri MS rahatsızlığının belirtileri arasında yer alır. Fakat yalnız başına teşhis için yeterli bulgular sayılmaz. MS hastalığında başlıca belirtileri;

Baş dönmeleri,

Sersemlik hissi,

İstemsiz kas ağrısı,

Halsizlik ve yorgunluk,

Görme bozuklukları.

Beyin kanaması

Başta uyuşma durumu yani beyin bölgesinde karıncalanma hissi, beyin kanamasının belirtisi olabilir. Başta uyuşma sorunu yalnız başına beyin kanaması bulgusu olarak sayılmayabilir. Beyin kanamasının diğer bulguları;

Konuşurken zorluk çekmek,

Vücut dengesi sağlamada yaşanan zorluk,

Görme problemleri,

Mide bulantısı ve kusma,

Bilincin zayıflaması ve bilinç kaybı,

Şiddetli baş ağrısı; genellikle bölgeseldir. Beyin kanamasının en bilinen bulgusudur.

Diğer nedenler

Felç,

Sinüzit,

Sinir hastalıkları.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
  1. başta uyuşma
  2. Başta uyuşma ve sersemlik hissinin nedenleri nelerdir?
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