Başsavcı Bektaş tehlikeye dikkat çekti: Çok fazla silah kullanımı var



ÇORUM

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum’un en büyük sorunlardan birisinin çok fazla silah kullanımı olduğuna dikkat çekerek, “Silahlı kullanma eylemlerinde en çok tutuklamayı ilk kez Çorum’da yaptım” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, gazetecilerle bir araya geldi. Cumhuriyet Başsavcılığının faaliyetleri hakkında bilgi veren Başsavcı Bektaş, kentteki silah kullanımına ilişkin açıklama bulundu.

Kentte yoğun bir silah kullanımının olduğunu vurgulayan Bektaş, bu silahların büyük bir kısmının da ruhsatsız olduğuna dikkat çekti.

Silahlı eylemlerde, silah kullanılan olaylarda her türlü tedbiri uyguladıklarının altını çizen Bektaş, “Bugün Çorum’da silahlı eylemlerde tehdit olabilir, kasten yaralama olabilir neredeyse tamamını gözaltı yapıyoruz. Mevcutlu adliyeye getiriyoruz ve yarısından çoğu tutuklanıyor. Birçok adliyede çalıştım. Silah kullanımından çok sayıda tutuklama tedbirinin uygulandığını ilk kez Çorum’da gördüm. Bu sorunun çözümü sadece adli olarak tutuklama değil. Nihayetinde tutuklanan kişi belli bir süre sonra tahliye olacak” diye konuştu.

Silah kullanımının bir kültür meselesi olduğunu ve toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü dile getiren Bektaş, “Silah kullanımı bir kültür meselesi. Tabanda sivil toplum kuruluşları, üniversite bir araya gelerek silah kullanımı nasıl azaltılabilir? Neden insanlar silah kullanımına bu kadar çok yöneliyor? Bunun tartışılması lazım” ifadelerini kullandı.



“Yorgun mermi ile iki insanımızı kaybettik”

“Düğünlerde silah atılmasının, Çorum’un en kötü adetlerinden, alışkanlıkların birisi hatta bunu cahiliye dönemi alışkanlığı olarak nitelendiriyorum” diyen Başsavcı Ahmet Bektaş; “Kentte çok yaygın silah kullanımı var. Türkiye’nin diğer illerinde de silah kullanımı söz konusu ancak Çorum’da çok daha yaygın. Bu Çorum’a yakışmıyor. Buna bir şekilde son verilmesi lazım. Bir yıldır Çorum’da görev yapıyorum. Yorgun mermi ile 2 tane inşamızı kaybettik. Savcılarımız ve kolluk kuvvetlerimizin özverili çalışmalarıyla failleri bulduk. Olaylar adli boyuta taşındı fakat giden canlar geri gelmiyor. Silah kullanma alışkanlığını bir şekilde bırakmamız lazım. Adli veya polisiye yöntemlerle azaltılacaktır ancak kesin çözüm için bütün sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışma yapması lazım. Valimiz, emniyet müdürümüzle bu konuyu görüşerek istişare ettik. Önleyici tedbir anlamında bu iş sıkı tutulacak. Kısa zaman içerisinde Çorum silah kullanım oranında aşağı düşer ve vatandaşlarımız rahat eder. Silahlı eylemlerde adliyeye gelerek serbest kalma boyutu çok doğru değil. Silahlı kullanma eylemlerde en çok tutuklamayı ilk kez Çorum’da yaptım” ifadelerini kullandı.