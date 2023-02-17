Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan büyük rezillik! Böyle skandal görülmedi

1999 depreminin ardından düzenlenen yardım kampanyasına kamu bankalarının da katılıp yüklü miktarlarda bağış yaptığı gerçeğini gizlemeye çalışan Elif Çakır, aynı kamu bankalarının Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası elini taşın altına koymasını sindiremedi. Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesindeki yazısında, "Şovlara gerek yok, devlet yönetiyorsunuz reklam şirketi değil" ifadelerini kullanan hadsiz Çakır, özetle şunları kaydetti:

"İktidarın 10 ilimizde büyük yıkımlara neden depremin ardından, AFAD ve Kızılay için düzenlediği, bütün ulusal radyo ve televizyon kanallarının canlı olarak yayınladıkları bağış kampanyası programında 115 milyar lira toplandı.

Başarılı bir yardım kampanyası demek mümkündü, eğer toplanan 115 milyar liranın içindeki en büyük payı kamu kurumlarının yaptığı bağışlar oluşturmasaydı.

“Türkiye Tek Yürek” bağış kampanyasının en büyük bağışçısı Merkez Bankası oldu. İkinci büyük bağışçı Ziraat Bankası. Dünyada görülmüş bir şey değil, lakin bizde görüldü. (...)"