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Gündem Başörtüsü karşıtının adı sokağa verildi! Şimdi eserinizle övünebilirsiniz beyler
Gündem

Başörtüsü karşıtının adı sokağa verildi! Şimdi eserinizle övünebilirsiniz beyler

Yeniakit Publisher
2024-08-30 15:27:00 -
Başörtüsü karşıtının adı sokağa verildi! Şimdi eserinizle övünebilirsiniz beyler

İBB Meclisi’nde AK Parti çoğunluğu kaybettiği için, “Başörtülü öğrencilere burs vermiyorum” sözleriyle tanınan İslam karşıtı Türkan Saylan ismi Arnavutköy’de bir sokağa verildi. Akıllara hükümete karşı CHP ile bile ittifak yapan sözde mütedeyyin partiler geldi.

İBB Meclisi’nde, AK Parti çoğunluktayken kabul edilmeyen Türkan Saylan’ın evinin bulunduğu sokağa adının verilmesine yönelik teklif geçtiğimiz ay kabul edildi.

İBB Meclisi’nin Temmuz ayı 3’üncü oturumunda Türkan Saylan’ın Arnavutköy’de evinin bulunduğu sokağın adının ‘Türkan Saylan Sokağı’ olarak değiştirilmesine karar verildi.

Sokağın tabelası bugün, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da katılımıyla yerine asıldı.

Her fırsatta AK Parti karşıtlığı yapan, seküler kesim tek ses olabilirken, mütedeyyin kesimi savunduklarını iddia ettikleri halde Müslümanlarla bir araya gelemeyen sözde mütedeyyin partiler, Türkan Saylan gibi ömrü İslam’a karşı mücadeleyle geçmiş birisinin ismi sokağa verilince kafayı kuma gömdü. Kamuoyunda tepkiye neden olan sessizlik, “Şimdi eserinizle övünün!” yorumlarına neden oldu.

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