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Aktüel Başörtülü akademisyen ve arkadaşına alçak saldırı
Aktüel

Başörtülü akademisyen ve arkadaşına alçak saldırı

İstanbul Nişantaşı'nda bir parkta oturan genç akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, başörtüleri nedeniyle saldırıya uğradı. Nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. isimli şahıs genç kadını yumrukladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 15:31:00 -
Başörtülü akademisyen ve arkadaşına alçak saldırı

Akılalmaz olay, dün Nişantaşı Mıstık Parkı'nda meydana geldi. Öğretim görevlisi Neşe Nur Akkaya ve bir kız arkadaşı sohbet ederken, aynı parkta arkadaşlarıyla oturan Eray Ç. önce bakışları daha sonra ise 'başörtüleri nedeniyle' hakaret dolu sözlü tacizine ardından saldırısına maruz kaldı.

Eray Ç. daha sonra genç kızların yanına gelerek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" diyerek nefret söylemlerinde bulundu. Saldırganın sözleri karşısında şaşkınlık yaşayan kızlar "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek tepki gösterdi.

Diyalog sonrası iyice sinirlenen saldırgan Eray Ç. sözlü saldırılarını fiziksel boyuta taşıdı ve termos ve içecek şişesiyle Akkaya'ya vurdu, art arda yumruk attı. Genç akademisyen aldığı darbelerle yere yığıldı.

Saldırıya parktaki diğer vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Eray Ç. ifadesinde Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığını ve nefret söylerinde bulunduğunu itiraf etti. Saldırganın arkadaşları ve diğer görgü tanıkları da yumruklu saldırıya şahit olduklarını ifadelerinde beyan etti.

Alçak saldırıyı Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Akif Akkaya "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek saldırganın tutuklanması için çağrıda bulundu.

Ayrıca birçok sosyal medya kullanıcısı da #ErayÇakınTutuklansın ve #SaldırganErayÇakın hastagleri altında faşist saldırıya tepki gösterdi.

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Yorumlar

Okan

Bütün G.O.P. Üzerinden geçsin emi 
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İSLAM DÜŞMANLARI TEŞHİR EDİLSİN

ARTIK YETER.SABIR SABIR BİR YERE KADAR.BU İSLAM DÜŞMANLARINA ANLADIKLARI DİLDEN CEVAP VERMEK ŞART OLDU.MÜSLÜMANLAR HİÇKİMSEYE KARIŞMIYOR,SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA BİZİM KUTSALLARIMIZA SALDIRABİLİYORSUNUZ.
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