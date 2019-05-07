İslam coğrafyası 2019 Ramazan ayına yine kan ve göz yaşıyla girdi. Her Ramazan öncesi terör devleti İsrail’in Gazze’yi bombalaması bu Ramazanda da gerçekleştirildi. Yıllardır Suriye’de bitmeyen iç savaş, Yemen’de cereyan eden mezhep savaşları yüzünden binlerce kişinin açlığa ve ölüme mahkum edilmesi, Doğu Türkistan’daki Müslüman soydaşlarımıza yapılan Çin zulmü, Mısır’da, Cezayir’de, Tunus ve Libya’da yaşanan gözyaşları… Bir Ramazana daha buruk giren Müslümanlar Ramazanda bir takım soruların cevabını aramakta. Peki çeşitli sebeplerden dolayı orucunu tutamanan Müslümanlar şu soruyu soruyor: Başlanıp bozulan orucun kazası nasıl yapılır? Başlanıp bozulan orucun kazası kaç gün? 61 gün oruç tutmayı gerektiren haller neler? Orucu bozarsan kaç gün tutarsın? Oruca niyet ettikten sonra vazgeçilir mi?

Ramazanda oruç tutan vatandaşlar orucun adap ve erkanına dikkat ederek oruç tutmanın gayreti içerisinde. Vatandaşların özellikle en çok merak edip sorduğu Endoskopi, Kolonoskopi Yaptırmak orucu bozar mı, krem ve merhem sürmek orucu bozar mı, anjiyo yaptırmak orucu bozar mı, biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? Mazeretsiz oruç tutmamanın cezası nedir? Hamile olanlar oruç tutar mı? Hasta olanlar oruç tutar mı? Çocuk emziren kadın oruç tutar mı? Açlığa ve susuzluğa dayanamayan oruç tutar mı? Çok ağır işlerde çalışıyorum oruç tutmasam ne olur? Geçici olarak ağlını kaybetmek orucu bozar mı? Orucun fidyesi nedir, ne kadardır? Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazası nedir? Oruç tutamayan ne yapmalı? Başlanıp bozulan orucun kazası nasıl yapılır? Kefaret orucu kaç gün tutulur Cinsel ilişkinde bulunmak orucu bozar mı? gibi soruların cevabı her oruç tutan vatandaşların için önem arz etmekte. İşte aİmsaktan sonra cinsel ilişki ve rüyada cünüp olmak orucu bozar mı? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

Tutulamayan Ramazan orucun kazası nasıl olur?