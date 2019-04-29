Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe'yi 74-59 yenerek seride 2-1 öne geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Güven, "Üçüncü maçta saha avantajımızı sürdürdük. Seriyi 2-1'e getirdiğimiz için mutluyuz. Çarşamba günü oynayacağımız maç finale çıkmamız için çok önemli. Sadece 1 maç kaldı. Bu galibiyeti büyütmeye gerek yok. Yarından itibaren dördüncü maça hazırlanmaya başlayacağız. Çarşamba günü salonda tek bir yerin boş kalmamasını istiyorum. Bu takım bunu hak etti. Çarşamba günü çok keyifli bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Müsabakayı değerlendiren Garnier, "Galatasaray bizden daha iyi oynadı. Çok da fazla söylenecek bir şey yok. Dördüncü maçı kazanmak istiyoruz. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



