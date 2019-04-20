Basketbolda maçın ardından

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Afyon Belediyespor'u 92-77 mağlup eden Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, rakipleri karşısında umduklarından daha zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gören, "Umduğumuzdan zor bir maç oldu. Yabancı oyuncularının gelmemesi onları olumsuz bizleri de olumlu etkileyeceğini düşünmüştük. Biz yapılmaması gereken bir ritimle başladık. Rakip oyun olarak mental üstünlüğü ele aldı." dedi.

Rakibin kendilerini ilk yarıda zor duruma düşürdüğüne dikkati çeken Gören, "Devre arasından sonra gerçek kimliğimize bürünerek maç içerisinde zorlaşan bir maçı farklı bir şekilde kazandık." ifadesini kullandı.







