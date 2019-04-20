Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'ye 81-67 yenilerek sezonu noktalayan Beşiktaş'ta başantrenör Aziz Akkaya, lige renk kattıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akkaya, "Sezon içinde kaybettiğimiz maçlar bizim için önemliydi. Şampiyon olmak istiyorsanız herkesi yenmeniz gerekiyor. Ligde 16 galibiyet aldık, lige renk kattık. Umarım önümüzdeki dönemlerde Beşiktaş arması daha iyi neticeler alır. Fenerbahçe'nin çok derin ve senelerdir beraber oynayan bir kadrosu var. Bizim yabancılarımızın ilk Avrupa deneyimiydi. Sezon içinde onun handikaplarını da yaşadık." diye konuştu.





- Fenerbahçe cephesi





Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ise şunları kaydetti:

"Zor bir maç oldu. Savunmada Beşiktaş'ı durduk ve hızlı hücumlarla skor üretmeyi başardık. Kırılma noktası burasıydı, bundan sonrası bizim için daha kolay oldu. Yarı finalde Galatasaray ile eşleştik. Bir başka İstanbul derbisine çıkacağız."