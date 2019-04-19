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Basketbolda maçın ardından

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Ev sahibi avantajını kaybettik"- Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic:"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu sadece bir maç kazanmak değildi"

19 Nisan 2019 Cuma 23:17
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'ya 74-72 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ev sahibi avantajını kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, serinin 1-1'e geldiğini hatırlatarak, "İlk yarıda kendi oyunumuzla, tempomuzla oynayamadık. Barcelona Lassa, Tomic ve Singleton'la içeriden sayılar buldu. Bunun sonucunda normal oyunumuz olan hızlı hücumu gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Ataman, üçüncü çeyrekte oyunu kontrol ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yanılmıyorsam 6-7 sayı da avantaj sağladık. Ancak bu dakikalarda yorulmuştuk. Bugün maçta iki uzunla oynamak istemedim. Çünkü Singleton ve Smits sayılar buluyordu. Ayrıca Hanga'nın normal sezonda yüzde 27, bugün ise daha yüksek bir yüzdeyle oynaması bizim için sürpriz oldu. Maçta 5'te 3 dış atış isabetiyle oynadı. Sondaki atışları da kaçırdık. Sonuç olarak ev sahibi avantajını kaybettik. Ancak durum 1-1. Burada onlar bizi yendi. Biz de orada onları yenmek için sahaya çıkacağız."

Ergin Ataman, sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Brock Motum'un ise deplasmandaki karşılaşmalarda oynayabileceğini belirtti.


- Pesic: "İyi performans gösterip, kendimizi kanıtladık"


Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic, savunmada iyi oynayarak karşılaşmadan galip ayrıldıklarını aktardı.

İlk maçta iyi oynayamadıklarını söyleyen Pesic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bu sadece bir maç kazanmak değildi. Bu maç iyi performans gösterip, kendimizi kanıtladık. Bu atmosferde, topu elinde iyi tutan bir ekibe karşı savunmada oldukça kararlıydık. Kendi oyunumuza, kurallarımıza saygı duyduk. Anadolu Efes'in ceza şutlarına izin vermedik. Seride durumu 1-1'e getirdik." şeklinde konuştu.

Svetislav Pesic, serinin üçüncü maçına hazırlanmak için yeterli sürelerinin olduğunu belirterek, "Play-off'larda fiziksel ve duygusal açıdan kendinizi kontrol etmelisiniz. Kendini kontrol eden takım, kazanmaya daha yakın. Basketbol sadece elle oynanan bir oyun değil. Kendimizi fiziksel olarak kontrol edemeseydik, kazanamazdık. Maçın son bölümünde güzel bir performans gösterdik." açıklamasında bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 23:17
  1. Anadolu Efes
  2. Barcelona Lassa
  3. Basketbol
  4. Ergin Ataman
  5. play-off
  6. Svetislav Pesic
  7. THY Avrupa Ligi

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