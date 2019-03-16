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Basketbolda maçın ardından

- Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas:- "İki takım da maçı kazanmayı hak etti ancak onlar kazandı"- Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören:- "Önemli bir galibiyet aldık"

16 Mart 2019 Cumartesi 15:51
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom'a 84-78 yenildikleri maçta iki takımın da kazanmayı hak edecek mücadeleyi sergilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, "Bugün sadece 1 maç kaybettik. Müsabakada iyi olduğumuz ve kötü oynadığımız bölümler vardı. İki takım da maçı kazanmayı hak etti ancak onlar kazandı. Türk Telekom'un yerli rotasyonunda değerli oyuncuları var. Bu oyuncular skora katkı yaptı. Mağlubiyetler de bu oyunun bir parçası. Takımı daha üst seviyeye nasıl çıkarız ona bakmamız gerekiyor. Genel olarak iyi bir sezon geçiriyoruz. Play-off oynamak istiyorsak. Evimizde daha iyi oynamamız gerekiyor." diye konuştu.


- Burak Gören: "Önemli bir galibiyet aldık"


Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Ligde son 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadıklarını aktaran Gören, "Oynadığımız tüm takımlar play-off mücadelesi veren ekiplerdi. Bu periyotta kötü mağlubiyetler aldık. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Son çeyrekte yaptığımız küçük hatalar maçı uzatmaya götürdü. Oyuncularımın böylesine ciddi bir rakibe karşı reaksiyon göstermesi çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:51
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Burak Gören
  4. Stefanos Dedas
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Türk Telekom

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