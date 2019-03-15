Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 88-82 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, son çeyrekte iyi reaksiyon verdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Barcelona Lassa'nın tam saha presle çok agresif oynayan bir takım olduğunu belirterek, "İlk yarının sonunda 1 top çalma 11 top kaybımız vardı. İkinci yarıda hem savunmada hem de hücumda agresif oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda üç sayılık atışlarımızı bloke ettiler. İyi oynamaya devam ettiler. Son çeyrekte iyi reaksiyon verdik. İkinci yarıda rakibimiz 1 top çalma ve 9 top kayıbıyla oynadı. Bu da maçın dönüm noktası oldu. Öz güvenle top kullanmaya başladık. Son çeyrekteki reaksiyondan çok memnunum. Taraftarlarımıza takıma yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Dört müsabaka kaldı. THY Avrupa Ligi'nin bitimine kadar aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Bu maç her maçta başından sonuna kadar savaşmanızı gösteren bir örnek bir müsabakaydı." ifadelerini kullandı.

Son çeyrekte iyi mücadele ettiklerini aktaran Obradovic, şunları aktardı:

"Son 4 günde iyi antrenman yaptık. Vesely, ameliyat olduktan sonra fazla antrenman yapamadı. Çok fazla bahsetmek istedim. Bahane gibi gözüküyor. Çok fazla maç var önümüzde ve bütün oyuncularıma ihtiyacımız var. Kostas Sloukas, bu akşam gerçek bir lider gibi oynadı ancak Ali Muhammed ile birlikte iyi savunma yapamadılar. Savunmaları çok iyi değildi."





- Casas: "Çok iyi oynadık"





Diskalifiye olan Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic'in yerine basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Richard Casas, iyi oynadıklarını ifade etti.

Maçı değerlendiren Casas, "Çok iyi oynadık. Kazanma şansımız ve ritmimiz vardı. Açık atışlarda iyi değildik ve sonuç böyle oldu." diye konuştu.



