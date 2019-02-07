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Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık"- Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia:"Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik"

07 Şubat 2019 Perşembe 23:02
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda savunma stratejisini değiştirerek net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını belirterek "Mücadeleye hazırlandığımız gibi agresif ve tempolu başladık. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci çeyreğin başında hızlı hücum şansları kaçırdık. Savunma ritmimiz bozuldu. Beş dakika boyunca tempomuzu kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ataman, rakibi oyun düzenlerinin dışına çıkarmayı başardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İlk yarıda kendi uzun oyuncularımızı boyalı alandan dışarı çok çıkarmamayı planlamıştık. Gran Canaria'da Hannah ve Eriksson böyle olunca kolay sayılar buldu. İkinci yarıda savunma stratejimizi değiştirdik. Yeniden tempoyu bulduk ve bunun sonucunda THY Avrupa Ligi'ndeki gerçek şut yüzdemizi bulduk. Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık."


- Garcia: "İkinci periyotta iyi oynadık"


Herbalife Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, savunmada yapılan hatalar sonucunda maçı kaybettiklerini ifade etti.

Anadolu Efes'e çok sayıda boş atış şansı verdiklerini aktaran Garcia, "İlk periyodun sonunda ve ikinci periyotta iyi oynadık. Ancak bunu sürdüremedik. İkinci yarıda onların bize iyi reaksiyon vereceğini tahmin ettik. Buna karşılık bizim verdiğimiz reaksiyon onlarınki kadar iyi olmadı. Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:02
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Ergin Ataman
  4. Herbalife Gran Canaria
  5. THY Avrupa Ligi
  6. Victor Garcia

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