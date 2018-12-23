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Basketbolda maçın ardından

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Ahmet Yıldırım:"Bizim evimizde hakemler çok rahat düdükler çalmaya başladı. Başka bir yerde bu kadar rahat düdükler çalındığını görmedim"- "Amaç Süper Lig'e hakem hazırlamak olmamalı"- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier:"Fenerbahçe için çok önemli bir galibiyetti"

23 Aralık 2018 Pazar 21:13
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 77-61 yenilen Beşiktaş'ta antrenör Ahmet Yıldırım, hakem hatalarıyla birlikte oyundan düşerek sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yıldırım, yıllardır bu maçları oynadıklarını belirterek, "Bir derbi maçı oynadık. Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş veya Fenerbahçe-Galatasaray maçları Türkiye genelinde önemli maçlar. Yıllarca altyapıda çalıştık. Federasyonumuz hakemleri önce altyapılarda, sonra kadınlar liglerinde eğitiyorlar ve en son Süper Lig'e hazırlıyorlar. Amaç Süper Lig'e hakem hazırlamak olmamalı. Amaç ligleri yönetmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, en tecrübeli hakemlerin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Üç hakem de hemfikir olduğu için bu maçtaki bir hakem arkadaş maç içinde bazı pozisyonları göremedi. Maçın içinde Kelsey Mitchell'e yapılan bir darbe var. Bizim oyuncumuz sakatlanıyor. Üç hakem de 'Benim pozisyonum değil' diyor. Yapılması gereken sahayı hakimiyet altına almak. Başantrenör Aziz Akkaya 'Kenar kenar' diye bağırıyor. Top kenardan oyuna sokulacak ama çok rahat ikinci teknik faul çalınıyor. Bizim evimizde hakemler çok rahat düdükler çalmaya başladı. Başka bir yerde bu kadar rahat düdükler çalındığını görmedim. Daha dikkatli olunmalı. Bizim rotasyonumuzda zaten sorun var. Maçın bazı bölümlerinde sert fauller oldu ancak görülmedi. Oyuncularımız oyundan düştü ve kaybettik."

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ABD'li oyun kurucu Kelsey Mitchell'in durumuyla ilgili de konuşan Yıldırım, "Oyuncu şu an hastanede. Kalçasında ödem varmış. Ancak durumu iyi." diyerek sözlerini tamamladı.


- Garnier: "Kazandığımız için mutluyuz"


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier ise derbi maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Zor bir maç olduğunu anlatan Garnier, "Bir derbi maçıydı ve kolay olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda savunmada iyi iş çıkardık. İstatistikler de bunu ortaya koyuyor. 21 sayı potamızda görmüşüz. Fenerbahçe için de çok önemli bir galibiyetti. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 21:13
  1. Ahmet Yıldırım
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  6. Valerie Garnier

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