Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Maçı daha fazla isteyen taraftık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, rakiplerinin gücünü bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en formda ve en iyi takımına karşı oynadık. Derbi karşılaşmalarının sonuçları açıktır. Oyuncuların karakteri, direnci ve inadı çok etkendir. Bugün oyuncularım müthiş bir karakter ortaya koydu. Maçı daha fazla isteyen taraftık. Fenerbahçe Beko ile oynarken savunma ve hücumda yüzde yüzünüzü koymanız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin verdiği sorumluluk da olacak üstümüzde. Sezona çok farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz. Umarım bunun altından kalkabiliriz. Çok zor şartlarda bir araya gelmiş, çok zor günlerden geçen bir basketbol takımı var. Burada teknik ekipten, idari ekibine ciddi bir beraberlik var. İnşallah bunu sezon boyunca yansıtabiliriz."

Galatasaray taraftarına da seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sezon boyunca yaklaşık iki bin kişiye oynadık. Fenerbahçe maçında tribünleri dolu görmek çok keyifliydi. Taraftarlarımız geldiği zaman oyuncularım daha iyi oynuyor. Daha birinci sınıf olduklarını hissediyorlar. Taraftarımızın buraya gelmeyip bizi desteklememe lüksü olamaz. Bu oyuncular, kaybettiği maçta da mücadele etti. Dolu tribünleri hak ediyorlar"





- Obradovic: "Bugün kötü bir oyun oynadık"





Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını söyledi.

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Obradovic, "Bugün çok iyi oynadılar. Sahaya çok büyük istekle çıktılar, agresif oynadılar. Bizim için ise tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydiler." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularınız salondaki atmosferden etkilendi mi?" sorusuna ise Sırp antrenör, şöyle cevap verdi:

"Bugün oynadığımız şekilde oynarsak bir şeylerin olduğu doğru. Bu takım burada atmosfere benzer başka salonlarda oynadı. Oyuncuların hep maça odaklanması gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan biz bugün kötü bir oyun oynadık."







