Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Basketbolda maçın ardından

- Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan:"Maçı daha fazla isteyen taraftık"- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic:"Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydiler"

23 Aralık 2018 Pazar 18:53
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Maçı daha fazla isteyen taraftık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, rakiplerinin gücünü bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en formda ve en iyi takımına karşı oynadık. Derbi karşılaşmalarının sonuçları açıktır. Oyuncuların karakteri, direnci ve inadı çok etkendir. Bugün oyuncularım müthiş bir karakter ortaya koydu. Maçı daha fazla isteyen taraftık. Fenerbahçe Beko ile oynarken savunma ve hücumda yüzde yüzünüzü koymanız lazım. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyetin verdiği sorumluluk da olacak üstümüzde. Sezona çok farklı bir psikoloji ile devam edeceğiz. Umarım bunun altından kalkabiliriz. Çok zor şartlarda bir araya gelmiş, çok zor günlerden geçen bir basketbol takımı var. Burada teknik ekipten, idari ekibine ciddi bir beraberlik var. İnşallah bunu sezon boyunca yansıtabiliriz."

Galatasaray taraftarına da seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sezon boyunca yaklaşık iki bin kişiye oynadık. Fenerbahçe maçında tribünleri dolu görmek çok keyifliydi. Taraftarlarımız geldiği zaman oyuncularım daha iyi oynuyor. Daha birinci sınıf olduklarını hissediyorlar. Taraftarımızın buraya gelmeyip bizi desteklememe lüksü olamaz. Bu oyuncular, kaybettiği maçta da mücadele etti. Dolu tribünleri hak ediyorlar"


- Obradovic: "Bugün kötü bir oyun oynadık"


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını söyledi.

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Obradovic, "Bugün çok iyi oynadılar. Sahaya çok büyük istekle çıktılar, agresif oynadılar. Bizim için ise tam tersiydi. Basketbol için önemli olan her noktada bizden daha iyiydiler." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularınız salondaki atmosferden etkilendi mi?" sorusuna ise Sırp antrenör, şöyle cevap verdi:

"Bugün oynadığımız şekilde oynarsak bir şeylerin olduğu doğru. Bu takım burada atmosfere benzer başka salonlarda oynadı. Oyuncuların hep maça odaklanması gerektiğini söylüyoruz. Gerçek olan biz bugün kötü bir oyun oynadık."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:53
  1. Basketbol
  2. Ertuğrul Erdoğan
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Galatasaray
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zejko Obradovic

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılırmak'ta 103 kilogramlık yayın balığı yakalandı
    1. Kızılırmak'ta 103 kilogramlık yayın..
    2. Temel Karamollaoğlu 'Ben bu davaya..
    3. Maçın ardından
    4. Kendilerini jandarma olarak tanıtan..
    5. Macron ABD'nin Suriye kararından..
    6. Kocaeli'de denize palm yağı aktı
    7. Birecik’te iplik yüklü TIR yandı
    8. Trabzonspor, ligin ilk yarısını farklı..
    9. Serrac ile İtalya Başbakanı Conte..
    10. Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top..
    11. Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Motosikletlilerden sokak hayvanları..
    14. Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil..
    15. Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları
    16. MÜSİAD'dan Malezya'da helal gıda..
    17. Sokak ortasında dehşet! Çocuklarının..
    18. Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!
    19. Ziya Sözen 'pezevenk' Müjdat ve..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak