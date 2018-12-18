Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında ağırladığı Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 77-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, hücumda çok tutkulu oynadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maça çıktık. Mücadelemize bu galibiyetle devam ettik. Mükemmel oynamadık ama bu maç nasıl oynamamız gerektiğinin özeti gibiydi. Sert savunma yaptık. Her maç böyle oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ı tebrik eden Neptunas Başantrenörü Kazys Maksvytis ise "Rakibimiz savunmada çok sert oynadı. Bizden daha iyiydiler. İki oyuncumuz sakattı. Bu yüzden oyunu hiç değiştiremedik. Sonuçta da kaybettik." ifadelerini kullandı.