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Basketbolda maçın ardından

- Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Mükemmel oynamadık ama bu maç nasıl oynamamız gerektiğinin özeti gibiydi"- Neptunas Başantrenörü Kazys Maksvytis:"Bizden daha iyiydiler"

18 Aralık 2018 Salı 23:18
Basketbolda maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta maçında ağırladığı Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 77-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, hücumda çok tutkulu oynadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maça çıktık. Mücadelemize bu galibiyetle devam ettik. Mükemmel oynamadık ama bu maç nasıl oynamamız gerektiğinin özeti gibiydi. Sert savunma yaptık. Her maç böyle oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ı tebrik eden Neptunas Başantrenörü Kazys Maksvytis ise "Rakibimiz savunmada çok sert oynadı. Bizden daha iyiydiler. İki oyuncumuz sakattı. Bu yüzden oyunu hiç değiştiremedik. Sonuçta da kaybettik." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:18
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Dusko Ivanovic
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi
  5. Kazys Maksvytis
  6. Neptunas

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