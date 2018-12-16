Basketbolda maçın ardından





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 89-56 mağlup olan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, "Ben de takımım da bugün üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulkaz, evlerinde hoş olmayan bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti.

Kötü oynadıklarını, çalıştıkları hiçbir şeyi sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Bulkaz, "Ben de takımım da bugün üzerimize düşeni yapmadığımızı düşünüyorum. Bahane üretmeye gerek yok, daha çok çalışacağız ve yeni gelen oyuncularımızla çıkış yakalayacağız." diye konuştu.

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise oyuncularını özellikle ikinci devre ortaya koydukları savunma performansından dolayı tebrik etti.

Sakarya ekibinin zor günlerden geçtiğini, kadrosunun eksik olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, "Bu tip maçları oynamak göründüğü kadar kolay değildir, en ufak bir gevşeme, konsantrasyon eksikliği, ilk devrede olduğu gibi çok başka bir yere götürebilirdi. İkinci devre gerçekten akıllı, dengeli ve takım halinde çok sert basketbol oynadık, iyi reaksiyon verdik. Sakarya takımına bundan sonraki maçlarda kolaylıklar diliyorum. Arkadaşımız Ozan, gerçekten zorlu bir görevi devraldı, Allah onun da yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.