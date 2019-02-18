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Basketbolda Kral Kupası Barcelona'nın

İspanya Kral Kupası'nı, uzatmaya giden final maçında Real Madrid'i 94-93 yenen Barcelona Lassa kazandı- İtalya Kupası'nı, finalde Happy Casa Brindisi'yi 83-74 mağlup eden Vanoli Cremona kazandı

18 Şubat 2019 Pazartesi 00:06
Basketbolda Kral Kupası Barcelona'nın

MADRİD (AA) - İspanya'da basketbolda Kral Kupası'nı, uzatmaya giden final maçında Real Madrid'i 94-93 yenen Barcelona Lassa elde etti.

Madrid'in ev sahipliğinde düzenlenen Kral Kupası turnuvasında finalde Real Madrid ve Barcelona Lassa takımları karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 20-16 Barcelona'nın üstünlüğünde geçerken, takımlar devreyi 35-35'lik eşitlikle tamamladı.

3. periyotta rakibine karşı 60-44 ile 14 sayılık üstünlük elde eden Real Madrid, son periyotta bu avantajını koruyamadı. Maçın 35. dakikası 63-63, normal süresi ise 77-77 sona erdi. Uzatma dakikalarının son saniyelerine kadar büyük çekişmeye sahne olan maçı 94-93 kazanan Barcelona, Kral Kupası'nın art arda ikinci kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kral Kupası'nın geçen yılki finalinde de iki takım karşı karşıya gelmiş ve o maçı da Barcelona 92-90 kazanmıştı.

İspanya basketbol tarihinde Kral Kupası'nı 27 kez ile en fazla kazanan kulüp Real Madrid olurken, 25. kupasını kaldıran Barcelona aradaki farkı kapatmayı sürdürdü.

- İtalya Kupası'nı tarihinde ilk kez Vanoli Cremona kazandı

Öte yandan basketbolda diğer bir kupa finali İtalya'da oynandı. Final maçında Happy Casa Brindisi'yi 83-74 yenen Vanoli Cremona tarihinde ilk defa İtalya Kupası'nı kazandı.

Cremona'da 18'er sayı atan Wesley Saunders ve Andrew Eugene Crawford öne çıkan oyuncular oldu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 00:06
  1. Barcelona
  2. Basketbol İtalya Kupası
  3. Happy Casa Brindisi
  4. İspanya'dan basketbol
  5. Kral kupası
  6. Real Madrid
  7. Vanoli Cremona

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