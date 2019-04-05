0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Basketbolda Bursaspor'un Süper Lig'e yükselmesi

05 Nisan 2019 Cuma 23:53
Basketbolda Bursaspor'un Süper Lig'e yükselmesi


BURSA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'un sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi kulüp yönetimi tarafından sevinçle karşılandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2014 yılında kurulan ve sırasıyla Türkiye Basketbol 3. Ligi, Türkiye Basketbol 2. Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Bursaspor'un ligin bitimesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sigortam.net İTÜ Basketbol Takımı'nın deplasmanda OGM Ormanspor'u yenmesiyle maça çıkmadan şampiyonluğu kesinleşen Bursaspor Basketbol'u tebrik ediyor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:53
  1. Basketbol
  2. Bursaspor
  3. SÜPER LİG
  4. Tahincoğlu Basketbol Süper ligi
  5. yükselme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek!
    1. Flaş iddia: ABD, İran Devrim..
    2. Trump'tan mülteciler için açıklama:..
    3. "Yeni sinemacıların kötü film yapma..
    4. İzmir’de taksi ile otomobil çarpıştı:..
    5. Yakıtı biten araçlarını iten baba ve..
    6. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    7. Elon Musk, 2 dakikada 1.1 milyar dolar..
    8. BM Güvenlik Konseyi'nden General..
    9. Atatürk Havalimanı’ndan konvoy halinde..
    10. Azerbaycan uyruklu üniversite..
    11. Kırklareli’de oy nöbeti devam ediyor
    12. ABD'den Rusya'ya 'Venezuela' tehdidi!..
    13. Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu
    14. Van’da bir minibüste 50 kilo 930 gram..
    15. Trablus’ta General Halife Hafter..
    16. "Görevimizi sonuna kadar en iyi..
    17. Cinayet zanlısı baba değil kardeş çıktı
    18. Bingöl’de 3. kattan düşen çocuk..
    19. Ağaoğlu: "Oyuncuların hepsinin..
    20. BM Genel Sekreteri Guterres: “Derin..
    21. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    22. Liverpool liderliği geri aldı
    23. BM, Libya'daki siviller ve düzensiz..
    24. "Bu bir başlangıç"
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Nisan 2019
    26. Kuşadası Körfezi’nde 2 ayrı..
    27. Güzelçamlı’da sahile iki caretta..
    28. Kuşadası’nda Pazar günü yapılması..
    29. Atatürk Havalimanı’na hüzünlü veda
    30. Gazzeli damat baba ocağı bombalanan..
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Gezi provokatörleri yine sahnede! Skandal paylaşım...
    Gezi provokatörleri yine sahnede! Skandal paylaşım...