Basketbolda Bursaspor'un Süper Lig'e yükselmesi



BURSA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'un sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi kulüp yönetimi tarafından sevinçle karşılandı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2014 yılında kurulan ve sırasıyla Türkiye Basketbol 3. Ligi, Türkiye Basketbol 2. Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Bursaspor'un ligin bitimesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sigortam.net İTÜ Basketbol Takımı'nın deplasmanda OGM Ormanspor'u yenmesiyle maça çıkmadan şampiyonluğu kesinleşen Bursaspor Basketbol'u tebrik ediyor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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