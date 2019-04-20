Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası 3 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 28. haftasına 3 maçla devam edildi



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası 3 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 28. haftasına 3 maçla devam edildi. Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka: 74-73

Türk Telekom-Afyon Belediyespor: 92-77 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 96-90

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Karesispor: 86-93

Edirnespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 65-95

Bursaspor-Ankara DSİ: 74-87

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