Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası 3 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 28. haftasına 3 maçla devam edildi20 Nisan 2019 Cumartesi 22:08
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası 3 karşılaşmayla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 28. haftasına 3 maçla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka: 74-73
Türk Telekom-Afyon Belediyespor: 92-77
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 96-90
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Karesispor: 86-93
Edirnespor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor: 65-95
Bursaspor-Ankara DSİ: 74-87
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