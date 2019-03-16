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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta 1'er maç dışında tamamlandı

16 Mart 2019 Cumartesi 22:57
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta ise 1'er maç dışında tamamlandı

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84

Pınar Karşıyaka-Banvit: 80-74

TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-72

Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77

Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 98-81


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 79-80

Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol: 58-65


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirnespor: 92-75

Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 73-75

Mamak Belediye Yeni Mamakspor-Akhisar Belediye: 74-67

Karesispor-Artvin Belediyespor: 122-94

Bursaspor-OGM Ormanspor: 78-65


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Urla Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 56-64

İstanbulgücü-A Koleji: 95-62

Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Belediyesi: 58-81

Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 70-53

Yalova VIP Gençlik-Bayraklı Belediyespor: 60-75



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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:57
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  3. toplu sonuç

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