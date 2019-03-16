Basketbol: Toplu sonuç - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta 1'er maç dışında tamamlandı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında 5, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ise 2 maç oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta ise 1'er maç dışında tamamlandı Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 78-84 Pınar Karşıyaka-Banvit: 80-74 TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 89-72 Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta: 69-77 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 98-81

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 79-80 Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol: 58-65

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirnespor: 92-75 Ankara DSİ-Düzce Belediyespor: 73-75 Mamak Belediye Yeni Mamakspor-Akhisar Belediye: 74-67 Karesispor-Artvin Belediyespor: 122-94 Bursaspor-OGM Ormanspor: 78-65

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 56-64 İstanbulgücü-A Koleji: 95-62 Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Belediyesi: 58-81 Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 70-53 Yalova VIP Gençlik-Bayraklı Belediyespor: 60-75





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