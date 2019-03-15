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Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 26. haftasında ikişer maç yapıldı

15 Mart 2019 Cuma 21:31
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 26. haftası oynanan ikişer maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Sigortam.net İTÜ Basketbol-Finalspor: 87-81

Semt77 Yalova Belediyespor-Petkimspor: 87-79


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın: 53-77

Çankaya Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 107-50

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:31
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