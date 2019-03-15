Basketbol: Toplu sonuç Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 26. haftasında ikişer maç yapıldı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 26. haftası oynanan ikişer maçla başladı. Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net İTÜ Basketbol-Finalspor: 87-81 Semt77 Yalova Belediyespor-Petkimspor: 87-79

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın: 53-77 Çankaya Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 107-50

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