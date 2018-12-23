Basketbol: Toplu sonuç





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası bir ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası da bir maçla tamamlandı.

Dört ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor-Türk Telekom: 77-79

Galatasaray-Fenerbahçe Beko: 84-74

TOFAŞ-Anadolu Efes: 81-93





- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol: 59-117

İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum: 75-61

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 85-70

Beşiktaş-Fenerbahçe: 61-77





- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Karesispor-Edirnespor: 126-83





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Galatasaray Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 51-81



