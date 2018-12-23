Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise birer maç oynandı23 Aralık 2018 Pazar 20:38
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına 3 karşılaşma ile devam edildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası bir ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftası da bir maçla tamamlandı.
Dört ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Afyon Belediyespor-Türk Telekom: 77-79
Galatasaray-Fenerbahçe Beko: 84-74
TOFAŞ-Anadolu Efes: 81-93
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol: 59-117
İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum: 75-61
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 85-70
Beşiktaş-Fenerbahçe: 61-77
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Karesispor-Edirnespor: 126-83
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Galatasaray Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 51-81
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