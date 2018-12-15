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Basketbol: Toplu sonuç

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları devam etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
Basketbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Fenerbahçe-Afyon Belediyespor: 92-68

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan: 83-57

Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 66-79

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka: 91-79


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 81-56

Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 74-59


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Finalspor-Yalova Belediyespor: 77-72

Edirnespor-Ankara DSİ: 71-75

Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 84-77


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 93-87

İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 54-74

Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 92-80

Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-64

Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın: 76-69

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
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