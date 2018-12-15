Basketbol: Toplu sonuç
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 12'nci hafta karşılaşmaları devam etti15 Aralık 2018 Cumartesi 22:19
İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne de 12'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe-Afyon Belediyespor: 92-68
Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Japan: 83-57
Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 66-79
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka: 91-79
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum: 81-56
Galatasaray-İstanbul Üniversitesi: 74-59
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Finalspor-Yalova Belediyespor: 77-72
Edirnespor-Ankara DSİ: 71-75
Akhisar Belediyespor-Petkimspor: 84-77
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi: 93-87
İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 54-74
Edremit Belediyesi Gürespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 92-80
Elazığ İl Özel İdare-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim: 100-64
Yalova VİP Gençlik-Nesibe Aydın: 76-69
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