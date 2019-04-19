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Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off

- Anadolu Efes: 72 - Barcelona Lassa: 74- İspanyol ekibi, seride durumu 1-1'e getirdi

19 Nisan 2019 Cuma 22:17
Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Micic 15, Simon 14, Anderson 2, Moerman 11, Dunston 8, Larkin 18, Beaubois, Doğuş Balbay, Pleiss 4

Barcelona Lassa: Heurtel 12, Blazic 2, Claver 5, Singleton 8, Tomic 13, Pangos 6, Hanga 17, Smits 3, Oriola 2, Ribas 6

1. Periyot: 16-19

Devre: 34-38

3. Periyot: 59-62


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya 74-72 kaybetti.

Bu sonuçla İspanyol temsilcisi, seride durumu 1-1'e getirdi.

Barcelona Lassa, mücadeleye pota altından bulduğu basketlerle başladı. Buna karşılık Anadolu Efes, peş peşe top kayıpları yapan rakibi karşısında sayılar kaydederek 3. dakikayı 7-6 önde geçti. Hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan lacivert-beyazlılar önünde boyalı alanda Hanga ve Singleton'la skor üreten İspanya temsilcisi, ilk periyodu 19-16 üstün bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk dakikalarında da hücumda temposunu arttıramadı. Kısa oyuncularıyla sayılar bulan İspanyol temsilcisi, 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 20-28. Pleiss'ın kenardan oyuna dahil olmasıyla hücumda ve savunmada pota altı etkinliğini artıran lacivert-beyazlı ekip, Larkin ve Micic'in sayılarıyla 17. dakika skoru eşitledi: 30-30. Barcelona Lassa, periyodun son bölümünde boyalı alanı iyi savundu. Ribas, Heurtel ve Claver'le basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

İkinci yarı tempolu başladı. Tomic ve Hanga'nın sayılarına Larkin'in kazandığı toplardan bulduğu basketlerin yanı sıra Simon'un arka arkaya isabetli atışlarıyla yanıt veren Anadolu Efes, 24. dakikada öne geçti: 46-45. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin ortalarında taraftarının desteğini arkasına alarak temposunu yükseltti. Ev sahibi ekip, top kayıpları yapan Barcelona Lassa karşısında 29. dakikaya 59-54 üstün girdi. Son bölümde boş atışlardan yararlanamayan Anadolu Efes karşısında Hanga ve Smits'le üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten İspanyol ekibi, final periyoduna 62-59 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk 2 dakikasında takımlar sayı bulamadı. Boyalı alanı iyi savunan Barcelona Lassa, dış atışlarda isabetler bulmaya devam etti ve 35. dakikayı 68-62 önde tamamladı. Moerman ve Micic'in sayılarıyla hücumda yeniden ritmini yakalayan Anadolu Efes, bitime 3 dakika kala üstünlüğü yakaladı: 72-71. Lacivert-beyazlılar, son bölümde savunmayı da ön plana çıkardı. Tomic'le serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet bulan ve pota altında Hanga'yla basket kaydeden Barcelona Lassa, bitime 28 saniye kala 74-72 öne geçti. Konuk ekip, kalan sürede hücum haklarından yararlanamayan Anadolu Efes'i 74-72 mağlup etti.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 3. karşılaşma, 24 Nisan Çarşamba günü Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu da mücadeleyi kenardan takip etti.

Öte yandan, Anadolu Efes Basketbol Kulübü resmi Twitter adresinden maç öncesi yapılan açıklamada, karşılaşmanın tüm biletlerinin tükendiği duyuruldu.


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:17
  1. Anadolu Efes
  2. Barcelona Lassa
  3. Basketbol
  4. play-off
  5. THY Avrupa Ligi

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