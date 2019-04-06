



İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off etabına kalan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in çeyrek final maç programları belli oldu.

Normal sezonu lider olarak tamamlayıp, çeyrek finalde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk iki maçını 16 ile 18 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak.

Sarı-lacivertliler, üçüncü maçta 23 Nisan'da Litvanya ekibine konuk olacak. Gerekmesi halinde iki takım serinin dördüncü maçında 25 Nisan'da yine Litvanya'da, beşinci maçında da 30 Nisan'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalde İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa ile eşleşen Anadolu Efes ise ilk iki maçını 17 ve 19 Nisan tarihlerinde evinde, üçüncü maçı 24 Nisan'da deplasmanda oynayacak.

İki takım, gerekmesi halinde 26 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde serinin diğer maçlarında karşılaşacak.

Beş maçlık seri üzerinden oynanacak eşleşmede üç galibiyete ulaşan ekip, adını 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.



