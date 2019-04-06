Basketbol: THY Avrupa Ligi
- Son hafta maçlarıyla normal sezon sona ererken, Fenerbahçe Beko zirvede yer aldı- Anadolu Efes, 4. sırada play-off'a girerken, Darüşşafaka Doğuş sonuncu oldu06 Nisan 2019 Cumartesi 00:07
İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla sona erdi.
Son hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko, normal sezonu 25 galibiyetle zirvede tamamladı.
Anadolu Efes ise normal sezonu 4. sırada bitirerek, play-off biletini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 16 takımlı ligde son sırda kaldı.
Play-off'a Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona Lassa, Baskonia, Panathinaikos ve Zalgiris kaldı.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)
Toplam 3 galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ilk maçları 16 ve 17 Nisan'da oynanacak.
- Son hafta maçları
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının sonuçları şöyle:
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 82-78
Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan: 101-95
Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI: 87-67
Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 86-93
Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail): 78-75
Bayern Münih (Almanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 84-77
Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 99-74
Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki (Rusya): 83-74
- Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|30
|25
|5
|2504
|2237
|267
|55
|2. CSKA Moskova
|30
|24
|6
|2590
|2397
|193
|54
|3. Real Madrid
|30
|22
|8
|2578
|2342
|236
|52
|4. Anadolu Efes
|30
|20
|10
|2562
|2406
|156
|50
|5. Barcelona Lassa
|30
|18
|12
|2358
|2282
|76
|48
|6. Panathinaikos
|30
|16
|14
|2382
|2345
|37
|46
|7. Baskonia
|30
|15
|15
|2449
|2378
|71
|45
|8. Zalgiris
|30
|15
|15
|2360
|2323
|37
|45
|9. Olympiakos
|30
|15
|15
|2326
|2301
|25
|45
|10. Maccabi FOX
|30
|14
|16
|2376
|2346
|30
|44
|11. Bayern Münih
|30
|14
|16
|2348
|2404
|-56
|44
|12. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|30
|14
|16
|2601
|2600
|1
|44
|13. Khimki
|30
|9
|21
|2333
|2449
|-116
|39
|14. Herbalife Gran Canaria
|30
|8
|22
|2317
|2616
|-299
|38
|15. Buducnost VOLI
|30
|6
|24
|2230
|2550
|-320
|36
|16. Darüşşafaka Tekfen
|30
|5
|25
|2238
|2576
|-338
| 35
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