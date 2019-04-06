Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son hafta maçlarıyla normal sezon sona ererken, Fenerbahçe Beko zirvede yer aldı- Anadolu Efes, 4. sırada play-off'a girerken, Darüşşafaka Doğuş sonuncu oldu



İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla sona erdi. Son hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko, normal sezonu 25 galibiyetle zirvede tamamladı. Anadolu Efes ise normal sezonu 4. sırada bitirerek, play-off biletini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 16 takımlı ligde son sırda kaldı. Play-off'a Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona Lassa, Baskonia, Panathinaikos ve Zalgiris kaldı. Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya) CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya) Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya) Toplam 3 galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ilk maçları 16 ve 17 Nisan'da oynanacak.

- Son hafta maçları

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının sonuçları şöyle: CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 82-78 Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan: 101-95 Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI: 87-67

Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 86-93 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail): 78-75 Bayern Münih (Almanya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 84-77 Olympiakos (Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 99-74

Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki (Rusya): 83-74

- Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun puan durumu şu şekilde oluştu:



Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe Beko 30 25 5 2504 2237 267 55 2. CSKA Moskova 30 24 6 2590 2397 193 54 3. Real Madrid 30 22 8 2578 2342 236 52 4. Anadolu Efes 30 20 10 2562 2406 156 50 5. Barcelona Lassa 30 18 12 2358 2282 76 48 6. Panathinaikos 30 16 14 2382 2345 37 46 7. Baskonia 30 15 15 2449 2378 71 45 8. Zalgiris 30 15 15 2360 2323 37 45 9. Olympiakos 30 15 15 2326 2301 25 45 10. Maccabi FOX 30 14 16 2376 2346 30 44 11. Bayern Münih 30 14 16 2348 2404 -56 44 12. AX Armani Exchange Olimpia Milan 30 14 16 2601 2600 1 44 13. Khimki 30 9 21 2333 2449 -116 39 14. Herbalife Gran Canaria 30 8 22 2317 2616 -299 38 15. Buducnost VOLI 30 6 24 2230 2550 -320 36 16. Darüşşafaka Tekfen 30 5 25 2238 2576 -338 35





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