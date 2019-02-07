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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes: 93 - Herbalife Gran Canaria: 74

07 Şubat 2019 Perşembe 22:27
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Anne Panther (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 18, Simon 25, Anderson 2, Moerman 9, Dunston 11, Beaubois, Doğuş Balbay 3, Motum 2, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Micic 16, Metecan Birsen

Herbalife Gran Canaria: Hannah 16, Rabaseda, Strawberry 10, Tillie 8, Pasecniks 1, Oliver, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pauli 5, Fischer 4

1. Periyot: 26-19

Devre: 43-46

3. Periyot: 69-60


İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 19 sayı farkla 93-74 yendi.

İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Simon'un asist ve basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 5. dakikayı 18-12 önde geçti. Pota altından sayılar bulan lacivert-beyazlılar, Herbalife Gran Canaria karşısında 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 22-12. Anadolu Efes, çeyreğin son bölümünde ritmini kaybetse de birinci periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Eriksson'ın orta mesafe basketleriyle tempolu giren İspanyol temsilcisi, 10-0'lık seriyle 14. dakikada 29-26'lık üstünlüğü yakaladı. Savunmada etkisiz kalan Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan ve dış atışlardan skor üreten Herbalife Gran Canaria, 18. dakikayı 39-35 önde bitirdi. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken Hannah'la ilk yarının bitimine 3 saniye kala dış atış isabeti kaydeden konuk ekip, devreyi 46-43 üstün kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında Dunston ve Micic'in basketleriyle 24. dakikada yeniden öne geçti: 51-50. Üç sayı çizgisinin gerisinden Doğuş Balbay ve Simon, pota altından da Dunston ile etkili olan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 69-60 önde gitti.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 19 sayı farkla 93-74 kazandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 22:27
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Herbalife Gran Canaria
  4. THY Avrupa Ligi

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