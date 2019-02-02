Basketbol: THY Avrupa Ligi
- Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, ligin 21. haftasını mağlubiyetle kapadı02 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
ANKARA (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. haftada galibiyet alamadı.
Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e iki uzatma sonucu 90-86 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 88-75 yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.
Darüşşafaka Tekfen de konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid ekibine 86-82 yenilerek son sıradan kurtulamadı.
- Sonuçlar
Khimki-Zalgiris: 74-64
Olympiakos-Barcelona Lassa: 55-76
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 90-86
Baskonia-Maccabi FOX: 97-73
CSKA Moskova-Buducnost VOLI: 99-69
Darüşşafaka Tekfen-Real Madrid: 82-86
Panathinaikos-Anadolu Efes: 88-75
Herbalife Gran Canaria-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 104-106
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|AV.
|Puan
|1. Fenerbahçe Beko
|21
|18
|3
|1738
|1545
|193
|39
|2. Real Madrid
|21
|17
|4
|1810
|1603
|207
|38
|3. CSKA Moskova
|21
|16
|5
|1814
|1684
|130
|37
|4. Anadolu Efes
|21
|13
|8
|1785
|1691
|94
|34
|5. Barcelona Lassa
|21
|12
|9
|1632
|1599
|33
|33
|6. Olympiakos
|21
|12
|9
|1647
|1617
|30
|33
|7. Bayern Münih
|21
|11
|10
|1651
|1671
|-20
|32
|8. Baskonia
|21
|10
|11
|1714
|1680
|34
|31
|9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|21
|10
|11
|1816
|1801
|15
|31
|10. Maccabi FOX
|21
|9
|12
|1679
|1699
|-20
|30
|11. Panathinaikos
|21
|9
|12
|1627
|1657
|-30
|30
|12. Khimki
|21
|8
|13
|1599
|1641
|-42
|29
|13. Zalgiris
|21
|8
|13
|1604
|1642
|-38
|29
|14. Herbalife Gran Canaria
|21
|6
|15
|1644
|1821
|-177
|27
|15. Buducnost VOLI
|21
|6
|15
|1550
|1759
|-209
|27
|16. Darüşşafaka Tekfen
|21
|3
|18
|1572
|1772
|-200
|24
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