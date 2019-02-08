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Basketbol: Haftanın programı

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta müsabakaları yapılacak- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 18, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

08 Şubat 2019 Cuma 09:15
Basketbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta maçları oynanacak. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:


- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Yarın:

15.15 Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Şahinbey)

17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

10 Şubat Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 TOFAŞ-Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

11 Şubat Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)


- Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol (Bodrum Binnaz Karakaya)

14.00 BOTAŞ-Canik Belediyespor (Ankara)

16.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

10 Şubat Pazar:

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Menderes)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)


- Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bugün:

17.00 Artvin Belediyespor-Edirnespor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Ankara DSİ (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

14.30 Finalspor-Selçuklu Basketbol (Bursa Atatürk)

16.00 Petkimspor-Bursaspor (ENKA)

16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Karesispor (Mamak Belediyesi)

18.00 Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

10 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net İTÜ Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:

14.00 Mersin Üniversitesi-Çankaya Üniversitesi (Mersin Üniversitesi)

15.00 A Koleji-Urla Belediyespor (Durugöl Recep Kara)

Yarın:

13.30 İstanbulgücü-Elazığ İl Özel İdare (Caferağa)

14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Akdeniz Üniversitesi (Yeni Artuklu)

17.00 Yalova VİP Gençlik-Edremit Belediyesi Gürespor (Yalova 90. Yıl)

10 Şubat Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

12 Şubat Salı:

13.30 Nesibe Aydın-İstanbul Üniversitesi Gelişim (TOBB ETÜ)

18.00 Bayraklı Belediyespor-Galatasaray Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:15
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol 1. Ligi
  3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. Türkiye Basketbol 1. Ligi

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