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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

- Beşiktaş Sompo Japan: 77 - Neptunas: 70

18 Aralık 2018 Salı 22:06
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Markos Michaelides (İsviçre), Martin Vulic (Hırvatistan)

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 5, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 2, Alexander 11, Buva 19, Ömer Utku Al, Benzing 6, Gibson 10, Samet Geyik 2

Neptunas: Williams 3, Weaver 8, Masiulis 14, Kisielius 3, Grant 14, Dambrauskas 4, Olisevicius, Beliauskas 7, Galdikas 2, Slavinskas 6, Delininkaitis 9

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-40

3. Periyot: 58-52


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 77-70 yendi.

Grubun 2. hafta maçında Litvanya ekibine deplasmanda 15 sayı (78-63) farkla kaybeden siyah-beyazlılar, 77-70'lik skorla kazanmasına rağmen olası puan eşitliğinde, ikili averajda geriye düştü.

Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alırken, Neptunas ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken Beşiktaş Sompo Japan, Neptunas karşısında 4. dakikayı 9-7 üstün geçti. Başa baş geçen ilk periyot, hızlı hücumdan Benzing'in bulduğu son saniye basketiyle 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyoda Rich ve Benzing'in sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikayı 24-23 önde bitirdi. Williams ve Weaver ile dış atışlardan isabet sağlayan Neptunas, hücumda ritmini bulamayan siyah-beyazlılar karşısında 17. dakikayı 34-28 üstün kapattı. Beşiktaş Sompo Japan, çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala beraberliği (36-36) yakalasa da kalan sürede Delininkaitis ile skor üreten Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 40-38 önde girdi.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya hücumda etkili başladı. Boyalı alanda Buva, Rich ve Alexander ile sayılar bulan siyah-beyazlılar, 23. dakikayı 47-42 önde tamamladı. Çeyrek boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran siyah-beyazlılar, Neptunas karşısında final periyoduna 58-52 üstün girdi.

Dördüncü periyoda Beliauskas ve Masiulis'in üç sayılık basketleriyle giren Neptunas, 32. dakikada eşitliği sağladı: 58-58. Çeyreğin ortaları karşılıklı basketlere sahne olurken Gibson, Rich ve Buva ile skor üreten Beşiktaş Sompo Japan 37. dakikayı 68-63 önde geçti. Siyah-beyazlı takımın yaptığı top kayıplarının ardından sayılar bulan konuk ekip, bitime 2 dakika 41 saniye kala bir kez daha beraberliği yakaladı: 68-68. Son bölümde Gibson ve Buva ile kritik hücumlardan skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:06
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
  4. Neptunas

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