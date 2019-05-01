Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali
- Dinamo Sassari, sahasında 5 sayı farkla yendiği s.Oliver Würzburg'u rövanşta da 81-79 mağlup ederek şampiyon oldu01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:30
ANKARA (AA) - 2019 FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı, İtalyan kulübü Dinamo Sassari kazandı.
Alman ekibi s.Oliver Würzburg, 89-84 yenildiği final maçının rövanşında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını ağırladı.
Würzburg kentindeki s.Oliver Arena'da oynanan karşılaşmayı 81-79 kazanan Dinamo Sassari, 2015-16 sezonundan beri düzenlenen turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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