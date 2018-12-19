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Basketbol: FIBA Dünya Kupası Elemeleri

FIBA tarafından Dünya Kupası için özel hazırlanan uygulamada 91 milyon video görüntülenme oranıyla rekor kırıldı- Salonlarda yüzde 70'in üzerinde bir doluluk oranına ulaşılan Avrupa kıtasında, 9 bin 482 seyircinin izlediği ve Türkiye'nin İspanya'yı yendiği maç bu alanda ilk sırada yer aldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
Basketbol: FIBA Dünya Kupası Elemeleri

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin beşinci haftasında salonlarda ve dijital ortamda rekorlar kırıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, 54 ülkede 824 oyuncunun katılımıyla 57 maç oynandı. Karşılaşmalar 151 bölgede 55 yayıncı kuruluş tarafından yayımlandı.

Yapılan paylaşımlar sayesinde dijital medya üzerinden 285 milyon kişiye ulaşılırken, 580 milyon etkileşim elde edildi. FIBA tarafından Dünya Kupası için özel hazırlanan uygulama ise 200 binin üzerinde kişi tarafından indirildi.

Açıklamada, Çince, İngilizce, Fransızca, Yunanca, Japonca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde kullanılabilen ve bugüne kadar 200 binden fazla indirilen FIBA Basketbol Dünya Kupası uygulamasının, 13 pazarda birinci spor uygulaması olduğu paylaşıldı.

Uygulamanın kullanımıyla geçen yıl kasım ayında elemelerin başlamasından bu yana tek bir pencerede bugüne kadar elde edilen en yüksek miktar olan 91 milyon video görüntülenme oranına ulaşıldı.

Sosyal medyada ise üçüncü (Haziran-Temmuz) ve dördüncü (Eylül) haftalarda olduğu gibi bir milyon takipçi daha Facebook, Instagram, Twitter ve Weibo'da "FIBAWC" hesaplarını takip etti.


- Avrupa kıtasında Türk seyirciler ilk sırada


5. hafta maçlarındaki salon doluluk oranlarında en yüksek sayılara Asya kıtasında ulaşıldı.

Filipinler'in kendi evinde oynadığı iki maçta da salonu 14 bin 700'ün üzerinde basketbolsever doldurdu.

Çin'in Hong Kong ile oynadığı müsabakayı 11 bin seyirci takip ederken, biletlerin yüzde 71'inin satıldığı Amerika kıtasında Filipinler gibi Uruguay ve Arjantin'de oynanan maçları ortalama 10 bin taraftar izledi.

Salonlarda yüzde 70'in üzerinde bir doluluk oranına ulaşılan Avrupa kıtasında ise 9 bin 482 seyircinin izlediği ve Türkiye'nin İspanya'yı yendiği maç, bu alanda ilk sırada yer aldı.

Elemelerde altıncı ve son hafta maçları 21-25 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Türkiye, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya, 25 Şubat'ta deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:57
  1. Basketbol
  2. dijital medya
  3. FIBA Dünya Kupası Elemeleri
  4. rekor

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