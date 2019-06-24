Basketbol federasyonundan Fenerbahçe’ye ağır ceza!

Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Efes ile oynanan basketbol final serisi maçları sonrası federasyondan 1 maç kendi evinde, 2 maç da deplasmanda seyircisiz oynama cezası aldı. Öte yandan sarı-lacivertli kulübün başkanvekili Semih Özsoy’un da sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti aldığı açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçlarının faturasını çıkardı. TBF’den yapılan açıklamaya göre Semih Özsoy’un, tedbirli olarak basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan tedbiren men edilmiş olmasına rağmen, basın toplantısı düzenlemek ve düzenlenen toplantıda Türkiye Basketbol Federasyonu’nun saygınlığını zedeleyip basketbolun değerini düşürebilecek ifadelerinin kullanıldığı için ’sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle 110 bin lira para cezası ve 60 gün hak mahrumiyeti verildiği açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Disiplin Kurulu tarafından, sarı-lacivertli taraftarların serinin 6. maçında sebep olduğu kötü ve çirkin tezahüratlar sonucu 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama, serinin son maçında da yine kötü ve çirkin tezahüratlar sonucu 2 maç deplasman yasağı ve toplamda da 80 bin TL para cezası aldı

2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Kulübü’nün ise taraftarının merdiven boşluklarına oturması nedeniyle ihtar cezasına çarptırıldığı belirtildi.