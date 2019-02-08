ORDU (AA) - Basketbol Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye çeyrek final müsabakaları Ordu'da başladı.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, devletin sporun gelişmesi noktasında önemli adımlar attığını söyledi.

Yapılan büyük yatırımların amacının sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yapılan yatırımlar sayesinde sporda başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Öztürk, sporcuların Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceklerine inandığını dile getirerek, "Her gencimizin sporla ilgilenmesi ve alanlarında başarılı olması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise turnuvanın Ordu'da düzenlemesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nin, katılımcı sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ligi olduğunun altını çizen Genç, "Keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce yıldız adayı bu lig sayesinde fark ediliyor. Anadolu Yıldızlar Ligi'nden büyük kulüplerin altyapısına ve milli takım altyapısına sporcu seçiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakalara, 17 ilden 24 takımda 300 sporcu katılıyor. Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye çeyrek final müsabakaları, 10 Şubat Pazar günü sona erecek.