0553 313 94 23

Basketbol: Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye

Ordu'da başlayan çeyrek final müsabakalarına 300 sporcu katılıyor

08 Şubat 2019 Cuma 16:44
Basketbol: Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye

ORDU (AA) - Basketbol Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye çeyrek final müsabakaları Ordu'da başladı.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, devletin sporun gelişmesi noktasında önemli adımlar attığını söyledi.

Yapılan büyük yatırımların amacının sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yapılan yatırımlar sayesinde sporda başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Öztürk, sporcuların Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edeceklerine inandığını dile getirerek, "Her gencimizin sporla ilgilenmesi ve alanlarında başarılı olması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise turnuvanın Ordu'da düzenlemesine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nin, katılımcı sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ligi olduğunun altını çizen Genç, "Keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce yıldız adayı bu lig sayesinde fark ediliyor. Anadolu Yıldızlar Ligi'nden büyük kulüplerin altyapısına ve milli takım altyapısına sporcu seçiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakalara, 17 ilden 24 takımda 300 sporcu katılıyor. Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye çeyrek final müsabakaları, 10 Şubat Pazar günü sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:44
  1. Anadolu Yıldız Ligi Türkiye Çeyrek Final müsabakaları
  2. Basketbol
  3. Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selim Kervancı, Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanacak
    1. Selim Kervancı, Cumhurbaşkanı'na..
    2. Yozgat’ta şehit yakınları için tiyatro..
    3. Anadolu kalbinin dili ‘YEN’ Newyork..
    4. Bolu'da FETÖ/PDY davaları
    5. Yanardağ patladı, 500 kişi köyde..
    6. Rusya S-400'leri ateşledi
    7. Yıldırım'dan, Beykoz'da esnaf ziyareti
    8. Emekli çiftin ev hayalini "çalan"..
    9. Bakan Gül, AK Parti'nin Yenimahalle..
    10. Çorumlu öğrenciler NASA çalışanı..
    11. "Pakistan her zaman ABD için önemli..
    12. "Pakistan her zaman ABD için önemli..
    13. "Sahte haberlerle başa çıkmayı..
    14. Yolda gördüğü eski sevgilisine ateş..
    15. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    16. JAK timinden Palandöken'de gerçeği..
    17. Öğrenciler "Opera Tur"a katıldı
    18. FETÖ'den tutuklu bulunan Atilla Taş..
    19. Belediye başkan adaylarından..
    20. Instagram ve WhatsApp'taki efsane..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları