Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı açıklandı.

Çin'in Shenzhen kentinde Shenzhen Bay Arena'da, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın da takip ettiği kura çekiminden sonra maç programı da belli oldu.



E Grubu'nda, organizasyonun son iki şampiyonu ABD'nin yanı sıra Çekya ve Japonya'yla mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, karşılaşmalarını Şangay'da oynayacak.

Milliler Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında 31 Ağustos'ta Japonya'yla karşılaşacak. ABD ile grubun ikinci maçında 2 Eylül'de karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını ise 4 Eylül'de Çekya'yla mücadele edecek. Maç saatleri daha sonra açıklanacak.





- Çapraz eşleşme F Grubu'ndan





A Milli Takım, grupta ilk ikiye girmesi durumunda, bir üst turda F Grubu'ndan gelecek takımlarla eşleşecek.

F Grubu'nda Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ilk ikiye girmek için mücadele edecek. Bu gruptan çıkmayı başaran takımlar üst turda, E Grubu'ndan gelecek ilk iki ekiple K Grubu'nda eşleşecek. Bu grupta takımlar, bir önceki grupta oynadığı ekiple maç yapmayacak.

Shenzhen şehrinde 7 ve 9 Eylül'de oynanacak K Grubu maçları sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.