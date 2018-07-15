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Başkentte korkutan fabrika yangını!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:33
Başkentte korkutan fabrika yangını!

Saat 16.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 16:33
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Yangın

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