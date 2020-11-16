Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya ve 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirildi
ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen iki kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçak ve sahte kimyasal madde ürettikleri belirlenen grubu takibe aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya, 173 alkol aroması, 16 litre meyveli yağ, 7 litre gliserin, 9 cinsel içerikli sprey ve 192 karınca yumurtası yağı ele geçirdi.
Ekiplerce 5 zanlı gözaltına alındı.
Keçiören ilçesinde de kaçak ilaç üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirdi, 2 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.