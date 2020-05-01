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Aktüel

Başkentte fırınlardan sahur mesaisi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 03:37:59 -
Başkentte fırınlardan sahur mesaisi

ANKARA (AA) - Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fırınlar sahurda da mesai yaptı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamullerin satıldığı iş yerleri vatandaşlara sahurda da hizmet verdi.

Yoğunluğun görülmediği fırınlara gelen vatandaşlar, sahur için ekmek veya pidelerini aldı.

Fırın çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini taktığı, müşteriler ile aralarında sosyal mesafeyi korudukları görüldü.

Unu tükenen fırınlara da nakliyeciler aracılığıyla un takviyesi yapıldı.

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