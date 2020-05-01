  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkent’te 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:24:06 -
Başkent’te 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Ankara’da başladı.



Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler kapsamında Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası Başkent sokakları sessiz kaldı. Her gün on binlerce insanın trafiğe çıktığı yollar ve caddeler ise bomboş kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı