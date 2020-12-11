  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı
Aktüel

Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı

Suç örgütü elebaşının da yakalandığı operasyonda 3 bavulda 5 milyon lira nakit ve değerli madenle kıymetli evrak ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:59:57 -
Başkent polisinden 5 ilde yasa dışı sanal bahis operasyonu: 31 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara polisinin 5 ilde düzenlediği yasa dışı sanal bahis operasyonunda 31 zanlı yakalandı, 3 bavulda 5 milyon lira nakit ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31'i yakalandı.

Örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E'nin kullandıkları lüks araçlarda gözaltına alındıkları öğrenildi. Araçlarda yapılan aramada 3 valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, değerli maden ve kıymetli evrak ele geçirildi.

Valizlerde bulunan paranın bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit miktarı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Çalışmalar sonucu suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahis parasını örgüt dışından 29 kişiye ait farklı bankalardaki 116 hesapta topladıkları ve üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketler aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancı ticari yoldan kazanılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

S.B.K'nin İstanbul'da örgüte ait hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın bir miktarıyla değerli madenlere yatırım yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı ve iki yöneticisinin de bulunduğu 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcıl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay