Başkan Tahmazoğlu vatandaşın yanında

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelik Aslan ile birlikte Vatan ve Güzelvadi mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Mehmet Tahmazoğlu ve Milletvekili Çelik Aslan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ev ziyaretleri ve sokak buluşmalarıyla vatandaşların gündelik yaşamına doğrudan temas eden Başkan Tahmazoğlu, mahallelerde yoğun ilgiyle karşılandı.



“VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla kurulan birebir iletişimin önemine dikkat çekerek, “Milletvekilimiz İrfan Çelikaslan ile birlikte Vatan ve Güzelvadi mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Selamlaşıp hal hatır sorduğumuz hemşehrilerimize bereketli bir gün diliyoruz. Her fırsatta vatandaşlarımızla buluşarak onların görüş ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Tahmazoğlu’nun sık sık mahallelerine gelerek kendileriyle birebir ilgilenmesinden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür ziyaretlerin hem sorunların hızlı çözümüne katkı sağladığını hem de yerel yönetimle aralarındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.